Врач предупредил об опасных последствиях недолеченного гриппа

Как объяснил медик, вирус может вызвать как аутоиммунные заболевания, так и воспаление головного мозга.

Такая, казалось бы, привычная болезнь, как грипп, может в некоторых случаях повлечь не менее тяжёлые последствия, чем ковид, к которому сейчас приковано всеобщее внимание. Такую точку зрения озвучила врач-терапевт, гематолог Диана Ким.

"Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов. И миокардиты мы очень часто видим после перенесённого гриппа. Дальше — почки, поэтому после перенесённого гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи. Также грипп может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению (снижение тромбоцитов в крови. — Прим. Лайфа), и поражение суставов. Ещё одно (не такое частое) осложнение — поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга. — Прим. Лайфа)", — сказала она в интервью "Радио Sputnik".

Врач отметила, что обычно осложнения дают о себе знать в течение месяца после перенесённого гриппа. Терапевт рассказала, что они могут возникнуть из-за дисбаланса иммунной системы и раннего выхода на работу. По её словам, средние сроки пребывания на больничном при спокойном течении гриппа — 10–14 дней.