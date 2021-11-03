Путин и Лукашенко 4 ноября утвердят союзные программы и военную доктрину

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдёт по видеосвязи 4 ноября, намерены утвердить союзные программы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 год и в период с января по июнь 2021 года. Как пояснили в пресс-службе Кремля, имеется в виду возможность оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским учёным и специалистам.