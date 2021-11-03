Путин и Лукашенко 4 ноября утвердят союзные программы и военную доктрину
В ходе онлайн-встречи лидеров двух стран речь пойдёт также о концепции миграционной политики в рамках Союзного государства.
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдёт по видеосвязи 4 ноября, намерены утвердить союзные программы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2020 год и в период с января по июнь 2021 года. Как пояснили в пресс-службе Кремля, имеется в виду возможность оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским учёным и специалистам.
А ранее Путин обсудил с Лукашенко кризис в Афганистане и итоги учений "Запад-2021". Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности политической интеграции РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что сейчас об этом речь пока не идёт, при этом такой процесс не исключается теоретически.
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