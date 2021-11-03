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Скончался бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Гудин

Специалисту, работавшему с олимпийской чемпионкой Светланой Бажановой, было 69 лет.

3 ноября, 12:52
<p>Фото © ТАСС / Денис Вышинский</p>

Фото © ТАСС / Денис Вышинский

Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается в "Твиттере" Союза конькобежцев России.

"Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Гудин возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Он покинул этот пост после неудачного выступления на Олимпийских играх в Ванкувере.

Под руководством Гудина тренировалась олимпийская чемпионка Светлана Бажанова. Также он работал с призёром чемпионатов мира Вадимом Саютиным.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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