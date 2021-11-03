Скончался бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Гудин

Бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается в "Твиттере" Союза конькобежцев России.

"Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича", — говорится в сообщении пресс-службы.

Гудин возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Он покинул этот пост после неудачного выступления на Олимпийских играх в Ванкувере.