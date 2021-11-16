Разработчик Жураковский раскрыл, как отличить настоящий сайт "Госуслуги" от фальшивого

Пользователь может наткнуться на поддельный портал "Госуслуги" при попытке получить QR-код, однако есть несколько признаков, которые отличают фальшивый сайт от настоящего. Об этом рассказал обозреватель компании — разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский в беседе с РИА "Новости".

"Первый признак настоящего сайта — использование удостоверяющих сертификатов. Они могут быть проверены в строке браузера по клику на "замочек" в адресной строке, в Safari. По кнопке "Показать сертификат" открывается окно, которое демонстрирует принадлежность домена и его подлинность", — приводит агентство слова Жураковского.

Эксперт также отметил, что следует убедиться, что адрес начинается с https://, где буква s обозначает secure ("безопасный"). Кроме того, важно проверить правильность написания адреса сайта, поскольку пользователь рискует оказаться на фейковом портале из-за опечатки. Эксперт отметил, что киберсвоттеры (отдельное подразделение мошенников) скупают домены, на которые легко попасть, если перепутать расположенные рядом на клавиатуре буквы. Жураковский добавил, что поддельный портал можно отличить по интерфейсу. Например, его будет выдавать устаревший кабинет, большое количество ошибок в текстах или "одностраничность".

"Имея простую насмотренность, можно быстро и легко отличать подделки от оригинала. Злоумышленники обычно не копируют сайт полностью, они создают ощущение, что этот сайт настоящий", — отметил эксперт.

Жураковский также посоветовал установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на портал — оригинальные сайты в таком случае выдаются первыми и обозначаются синей галочкой.