Девять экс-депутатов Госдумы отказываются покидать служебные квартиры

При этом ещё 17 объектов жилья остаются занятыми не самими парламентариями, а их родственниками, помощниками народных избранников и их семьями.

Девять депутатов Государственной думы предыдущего созыва, которые сложили с себя полномочия, отказываются освобождать служебное жильё, выделенное им в Москве. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух собеседников, которые присутствовали 15 ноября на заседании Совета Госдумы, где и обсуждался данный вопрос.

"По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехало девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут", — рассказал один из источников издания.

Кроме того, уточняется, что в 17 служебных квартирах переизбравшихся в VIII созыв депутатов живут их родственники — родители и дети с семьями. А некоторые дома заняты помощниками парламентариев и их роднёй. Как отметил собеседник газеты, вопрос об освобождении служебного жилья поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил лидеров фракций повлиять на экс-депутатов, но не стал зачитывать поимённо перечень "нарушителей".