В Госдуме объяснили важность поддержки программы содействия занятости молодёжи

Комитет Госдумы по молодёжной политике поддерживает поправки в федеральный бюджет, посвящённые комплексной программе содействия занятости молодёжи. Как рассказал председатель комитета Артём Метелев, инициатива рассматривалась на заседании.

"Сегодня трудоустройство молодёжи — это волнительная тема. Если спросить молодого человека, чем он озабочен, то это —получит [ли] он хорошую работу с высокой зарплатой или не получит. Пандемия усугубила эту ситуацию, выросла безработица, особенно среди молодых людей, так как они больше подвержены этому риску — не найти работу или быть уволенным", — сказал Метелев Лайфу.

Поэтому в комитете и предложили выделить дополнительные средства для того, чтобы усовершенствовать систему работы в России, чтобы молодёжь могла проходить практики и находить стажировки буквально в два-три клика, а также уйти от существующего формализма, получая опыт с первых курсов.

Кроме того, рассматривается развитие программ молодёжного предпринимательства. К этой сфере относится и развитие движения World Skills, которое помогает в приобретении рабочих профессий, уточнил парламентарий.

"Там очень много заложено важных вещей, которые, по нашему мнению, помогут в снижении молодёжной безработицы и в решении проблемы тех, кто работает не по специальности", — заключил Метелев.