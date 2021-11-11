"Кто где, а мы в зале": Брат Хабиба отреагировал на новости о задержании за наезд на полицейского
Ранее стало известно, что он вместе с приятелем при въезде в аэропорт Махачкалы сбил капитана правоохранительных органов.
Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в своём инстаграме выложил сториз со своими приятелями из спортивного зала, тем самым отреагировав на новости о задержании в Москве из-за наезда на полицейского.
"Кто где, а мы в зале", — подписал публикацию Усман Нурмагомедов.
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Позднее в его аккаунте появилась ещё одна история, в которой он попросил "успокоиться" своих подписчиков.
"Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже эсэмэсками. Нормально всё", — отметил брат Хабиба.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции.
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