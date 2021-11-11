Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в своём инстаграме выложил сториз со своими приятелями из спортивного зала, тем самым отреагировав на новости о задержании в Москве из-за наезда на полицейского.

Фото © Instagram / usman_nurmagomedov

"Кто где, а мы в зале", — подписал публикацию Усман Нурмагомедов.

Позднее в его аккаунте появилась ещё одна история, в которой он попросил "успокоиться" своих подписчиков.

Фото © Instagram / usman_nurmagomedov

"Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже эсэмэсками. Нормально всё", — отметил брат Хабиба.