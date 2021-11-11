Русский, хорват или американец: Как подававший большие надежды в нашей сборной фигурист собрался выступать за США В современном спорте практически невозможно вернуться на высочайший уровень после трёхлетней паузы. Российский фигурист Артур Дмитриев пытается это сделать, но уже в составе американской команды. 11 ноября, 14:20 Фото © Instagram / arturdmitriev_

Переход российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США стал если не громом среди ясного неба, то уж точно крайне неожиданным событием в мире спорта. Стоит ли говорить, что страны сейчас переживают не самый лучший период в двусторонних отношениях, в спорте же они всегда были главными конкурентами. Решение выступать за команду принципиальных соперников — весьма неординарный ход, особенно в нынешней политической ситуации.

Вместе с тем мы уже успели привыкнуть, что российские фигуристки, из-за космической конкуренции не имеющие шансов пробиться в национальную команду, переходят в более слабые сборные. Так, Анастасия Губанова теперь выступает за Грузию, Екатерина Рябова — за Азербайджан, Анастасия Галустян — за Армению, Виктория Сафонова — за Белоруссию, Екатерина Куракова — за Польшу, а Нелли Иоффе — за Израиль.



У Дмитриева же принципиально другая история. Сборную США уж точно нельзя назвать более слабой командой. Наоборот, в мужском одиночном катании американцы по результатам сейчас заметно превосходят наших фигуристов. Нейтан Чен является трёхкратным чемпионом мира. Винсент Чжоу в нынешнем сезоне выиграл престижный турнир в Германии и этап Гран-при в США. Джейсон Браун — призёр Олимпийских игр и этапов Гран-при. Есть и очень перспективная молодёжь в лице чемпиона мира среди юниоров Томоки Хитаваси и бывшего рекордсмена мира среди юниоров Камдена Пулкинена.

Знаменитая семья и большие надежды

Для начала следует вспомнить, кто такой Артур Дмитриев, о котором уже все успели подзабыть. Он родился в 1992 году в семье знаменитых спортсменов. Его отец — двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Артур Дмитриев – старший, мать — чемпионка мира по художественной гимнастике, хореограф Татьяна Дручинина. На заре своей карьеры спортсмен подавал большие надежды. Среди юниоров он побеждал на первенстве России и трижды выигрывал серебро на этапах Гран-при.

На взрослом уровне Дмитриев-младший побеждал на международных турнирах в Сараеве, Риге и Граце, а также в финале Кубка России. На чемпионате страны его наивысшее место — пятое, на этапах Гран-при — девятое. В 2018 году фигурист стал первым, кому удалось на официальных стартах исполнить каскад "тройной лутц – тройной флип". Кроме того, он первым в истории попробовал прыгнуть аксель в четыре с половиной оборота. Попытка, правда, оказалась неудачной, но россиянин всё равно вошёл в историю. За всю карьеру спортсмен тренировался у целого ряда наших выдающихся специалистов: Алексея Мишина, Александра Жулина, Татьяны Тарасовой, Елены Водорезовой, Николая Морозова и Нины Мозер.

В конце 2018 года из-за накопившихся травм Дмитриев взял перерыв на восстановление. С тех пор спортсмен не принимал участия в соревнованиях. Сейчас, спустя три года, он получил предложение выступать за сборную США и решил им воспользоваться, приняв участие в отборочном турнире, по итогам которого может отобраться на национальное первенство.

— В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь, — говорит Дмитриев.

Никаких юридических проблем с переездом в США у него не возникло. Его родители в 1998 году перебрались за океан, где Дмитриев-старший выступал в различных шоу, а Дручинина работала хореографом со знаменитыми американскими фигуристками — Сашей Коэн и Сарой Хьюз. Прожив достаточное количество времени в Америке, вся семья получила гражданство страны.

Неудавшийся переход в сборную Хорватии

При этом неожиданно выяснилось, что уже с 2019 года Дмитриев не имеет никакого отношения к российскому спорту. По словам генерального директора Федерации фигурного катания России Александра Когана, фигурист уже два года представляет Хорватию.

— Артур Дмитриев не наш спортсмен. Он с 2019 года спортсмен Хорватии. У нас есть его заявление с просьбой о переходе, у нас есть запрос от Хорватии с просьбой о переходе, который был согласован с исполкомом. И с 2019 года он принадлежит не России, — отметил Коган.

Однако сам фигурист отрицает факт перехода в сборную Хорватии. По словам 29-летнего спортсмена, он не представлял эту страну ни на внутренних, ни на международных соревнованиях. Дмитриев трезво оценивает свои шансы и на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине не претендует, но уже в следующем сезоне планирует выступать на международных стартах под флагом США.

Ситуацию с переходом фигуриста в сборную Хорватии разъяснил Артур Дмитриев – старший. По словам двукратного олимпийского чемпиона, этим вопросом в основном занималась тренер Нина Мозер, но в итоге ничего не вышло. Хорватского гражданства Дмитриев-младший так и не получил.

— При выступлении за Хорватию у Артура был бы шанс выступать на чемпионатах Европы и мира, со стороны хорватской федерации тоже был интерес к нему. <...> Различные обстоятельства, в том числе именно связанные со здоровьем, помешали ему элементарно набрать необходимую для соревнований форму, — рассказала Мозер.

Непатриотичный шаг, но шанс упускать нельзя

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что в глазах болельщиков переход Дмитриева в сборную США выглядит не очень патриотичным шагом. При этом она отметила, что у спортсмена появляется реальный шанс заявить о себе, и этот фактор нельзя недооценивать.

— У болельщиков сразу возникает вопрос в такой ситуации: патриотично ли это? Для болельщиков — нет. А со стороны некоторых людей всё выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо, — говорит олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев обратил внимание на то, что Федерации фигурного катания и Министерству спорта необходимо создавать спортсменам комфортные условия для тренировок в России. В этом случае никому не захочется переезжать в другие страны.

— Переход Артура Дмитриева в США — это лишний урок всем нам. Потому что федерации и Министерство спорта должны создавать условия на местах, чтобы российским спортсменам и тренерам было удобно прежде всего тренироваться и совершенствовать мастерство именно в России, а не в других странах, — отметил журналист.

Татьяна Тарасова также не видит смысла винить Дмитриева в переходе в стан принципиального соперника. По её словам, фигуристу можно только пожелать спортивных успехов в новой команде.

— Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он так же. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути. Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем, — ответила знаменитый тренер на вопрос одного из журналистов.

Конечно, получится ли у Дмитриева-младшего перезапустить карьеру за океаном — большой вопрос. Призёр Олимпиады, хореограф Илья Авербух не видит у россиянина будущего в американском фигурном катании.

— Думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет. Эта история скорее просто для души, для удобства. Инфоповод одного дня, не более, — заявил Авербух.

На самом деле, если на секунду отвлечься от смены фигуристом спортивного гражданства, на наших глазах происходит крайне любопытный эксперимент. Казалось бы, после трёхлетней паузы вернуться на высочайший уровень совершенно невозможно. А вдруг у Дмитриева, несмотря на негативные прогнозы, всё-таки получится полностью восстановиться и пробиться в сборную США. Его пример может дать болельщикам надежду на возвращение в большой спорт Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Почему бы им тоже не попробовать? Но только без переезда в другую страну.

Авторы Роман Фейгин