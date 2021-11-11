Уникальную джерси Овечкина с автографом "для Игоря" выставили на продажу в Сети

На продажу в Сети выставили уникальную игровую джерси хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина с автографом. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе сервиса "Объявления "ВКонтакте".

На игровой форме капитана "Вашингтона" можно увидеть автограф и подпись to Igor ("для Игоря"). По признанию продавца свитер был подарен его брату владельцем клуба. Примечательно, что речь идёт о джерси образца 2018 года — именно тогда "Вашингтон" стал обладателем Кубка Стэнли.