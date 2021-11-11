На стадионе в Одессе в день матча сборной Украины произошёл пожар
Возгорание ликвидировали при помощи огнетушителей ещё до прибытия пожарных.
Фото © Telegram / xydessa
В бизнес-центре одесского стадиона "Черноморец" произошёл пожар. Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям передаёт портал "Думская".
Сообщается, что причиной возгорания на площади два квадратных метра стало короткое замыкание в офисном кулере. Пламя удалось потушить при помощи огнетушителей ещё до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала.
Видео © Telegram / xydessa
Сегодня вечером на стадионе "Черноморец" сборная Украины по футболу примет Болгарию в товарищеском матче. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.
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