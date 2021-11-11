На стадионе в Одессе в день матча сборной Украины произошёл пожар

В бизнес-центре одесского стадиона "Черноморец" произошёл пожар. Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям передаёт портал "Думская".

Сообщается, что причиной возгорания на площади два квадратных метра стало короткое замыкание в офисном кулере. Пламя удалось потушить при помощи огнетушителей ещё до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

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