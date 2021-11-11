В Сети опубликовали одно из первых послематчевых интервью Месси

"Молодой Месси говорит после матча с забитыми голами за "Ньюэллс Олд Бойз". Возможно, это его первое послематчевое интервью", — говорится в сообщении клуба в " Твиттере ".

В интервью Месси говорит, что забил два мяча, и рассказывает об одном из них. При этом забитый мяч он посвятил своей семье и всем, кого знает. Добавим, что аргентинец с шести лет находился в системе "Ньюэллса", а уже в 13 лет стал частью "Барселоны".