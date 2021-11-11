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В Сети опубликовали одно из первых послематчевых интервью Месси

В системе одного из аргентинских клубов он оказался в шесть лет, а уже в 13 стал игроком "Барселоны".

11 ноября, 12:33

Первый клуб Лионеля Месси — аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз" — опубликовал архивное видео, на котором он даёт интервью, будучи ещё совсем ребёнком.

"Молодой Месси говорит после матча с забитыми голами за "Ньюэллс Олд Бойз". Возможно, это его первое послематчевое интервью", — говорится в сообщении клуба в "Твиттере".

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В интервью Месси говорит, что забил два мяча, и рассказывает об одном из них. При этом забитый мяч он посвятил своей семье и всем, кого знает. Добавим, что аргентинец с шести лет находился в системе "Ньюэллса", а уже в 13 лет стал частью "Барселоны".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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