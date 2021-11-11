В Сети опубликовали одно из первых послематчевых интервью Месси
В системе одного из аргентинских клубов он оказался в шесть лет, а уже в 13 стал игроком "Барселоны".
🎙️🐐 𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙂𝙊𝘼𝙏— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 5, 2021
A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL
Первый клуб Лионеля Месси — аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз" — опубликовал архивное видео, на котором он даёт интервью, будучи ещё совсем ребёнком.
"Молодой Месси говорит после матча с забитыми голами за "Ньюэллс Олд Бойз". Возможно, это его первое послематчевое интервью", — говорится в сообщении клуба в "Твиттере".
В интервью Месси говорит, что забил два мяча, и рассказывает об одном из них. При этом забитый мяч он посвятил своей семье и всем, кого знает. Добавим, что аргентинец с шести лет находился в системе "Ньюэллса", а уже в 13 лет стал частью "Барселоны".
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