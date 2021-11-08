Бывший форвард "Барселоны" Лионель Месси пожелал удачи Хави на посту главного тренера сине-гранатовых. Об этом 41-летний специалист сообщил на пресс-конференции.

Сегодня Хави был представлен в качестве нового наставника "Барселоны" на стадионе "Камп Ноу" и подписал контракт с клубом до лета 2024 года. Ранее, с 2003 по 2015 год, он вместе с Месси выступал за каталонскую команду.

"Мы с Месси хорошие друзья, он прислал мне сообщение, пожелал удачи. Я тоже желаю ему всего наилучшего, он лучший игрок в истории клуба, но его уже нет в команде. У нас есть отличные футболисты, нам не стоит думать о тех, кто покинул клуб", — заявил Хави.

Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 сезонов он выиграл 25 трофеев, в том числе четыре лиги чемпионов. После ухода из каталонского клуба в 2015 году полузащитник отправился в катарский "Аль-Садд", где по окончании спортивной карьеры работал главным тренером. На посту главного тренера "Барселоны" он сменил уволенного голландца Рональда Кумана.

Месси в середине августа на правах свободного агента перешёл в "Пари Сен-Жермен". Контракт рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.