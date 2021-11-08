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Чемпион мира по хоккею Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо"

После заключения пробного соглашения 35-летний игрок провёл за бело-голубых три матча, не набрав очков за результативность.

8 ноября, 14:28

Фото © ХК "Динамо"

Защитник Антон Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо" до конца сезона. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

В конце октября Белов заключил с "Динамо" пробное соглашение. С тех пор 35-летний хоккеист провёл за бело-голубых три матча в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. При этом он заблокировал восемь бросков соперников.

Белов является победителем чемпионата мира 2014 года в Минске. Также в его активе — одна серебряная и две бронзовые награды ЧМ.

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На клубном уровне защитник выступал за столичный ЦСКА, омский "Авангард" и петербургский СКА. В составе клуба с берегов Невы он дважды выигрывал Кубок Гагарина. В НХЛ Белов провёл 57 матчей в команде "Эдмонтон Ойлерз".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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