Чемпион мира по хоккею Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо"

Защитник Антон Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо" до конца сезона. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

В конце октября Белов заключил с "Динамо" пробное соглашение. С тех пор 35-летний хоккеист провёл за бело-голубых три матча в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. При этом он заблокировал восемь бросков соперников.

Белов является победителем чемпионата мира 2014 года в Минске. Также в его активе — одна серебряная и две бронзовые награды ЧМ.