Чемпион мира по хоккею Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо"
После заключения пробного соглашения 35-летний игрок провёл за бело-голубых три матча, не набрав очков за результативность.
Фото © ХК "Динамо"
Защитник Антон Белов подписал полноценный контракт с московским "Динамо" до конца сезона. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
В конце октября Белов заключил с "Динамо" пробное соглашение. С тех пор 35-летний хоккеист провёл за бело-голубых три матча в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. При этом он заблокировал восемь бросков соперников.
Белов является победителем чемпионата мира 2014 года в Минске. Также в его активе — одна серебряная и две бронзовые награды ЧМ.
На клубном уровне защитник выступал за столичный ЦСКА, омский "Авангард" и петербургский СКА. В составе клуба с берегов Невы он дважды выигрывал Кубок Гагарина. В НХЛ Белов провёл 57 матчей в команде "Эдмонтон Ойлерз".
Комментариев: 0