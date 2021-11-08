Главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим заявил, что клуб хотел бы переиграть матч четвёртого тура Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщает издание Sozcu.

Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандро Шерер показал защитнику российского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его. "Галатасарай" подал протест в УЕФА.

"Мы готовы переиграть концовку матча, но техническая победа нам не нужна. Я бы не хотел кого-то обвинять в случившемся", — заявил Терим.

