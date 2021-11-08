"Хотел бы переиграть матч": Тренер "Галатасарая" заявил, что клубу не нужна техническая победа над "Локомотивом"
Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1.
Фото © ФК "Галатасарай"
Главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим заявил, что клуб хотел бы переиграть матч четвёртого тура Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщает издание Sozcu.
Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандро Шерер показал защитнику российского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его. "Галатасарай" подал протест в УЕФА.
"Мы готовы переиграть концовку матча, но техническая победа нам не нужна. Я бы не хотел кого-то обвинять в случившемся", — заявил Терим.
После четырёх туров Лиги Европы "Галатасарай" возглавляет таблицу группы Е, набрав восемь очков. Римский "Лацио" с пятью баллами идёт на второй строчке. У "Марселя" четыре очка, у "Локомотива" — два.
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