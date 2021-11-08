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"Хотел бы переиграть матч": Тренер "Галатасарая" заявил, что клубу не нужна техническая победа над "Локомотивом"

Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1.

8 ноября, 14:01
<p>Фото © ФК "Галатасарай"</p>

Фото © ФК "Галатасарай"

Главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим заявил, что клуб хотел бы переиграть матч четвёртого тура Лиги Европы с московским "Локомотивом". Об этом сообщает издание Sozcu.

Состоявшаяся на прошлой неделе в Турции встреча завершилась вничью — 1:1. В концовке матча швейцарский арбитр Сандро Шерер показал защитнику российского клуба Дмитрию Живоглядову две жёлтые карточки, но не удалил его. "Галатасарай" подал протест в УЕФА.

"Мы готовы переиграть концовку матча, но техническая победа нам не нужна. Я бы не хотел кого-то обвинять в случившемся", — заявил Терим.

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После четырёх туров Лиги Европы "Галатасарай" возглавляет таблицу группы Е, набрав восемь очков. Римский "Лацио" с пятью баллами идёт на второй строчке. У "Марселя" четыре очка, у "Локомотива" — два.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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