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Экс-судья ФИФА рассказал, в каком случае может быть переигран матч "Локомотив" — "Галатасарай"

Напомним, турецкий клуб подал протест на результат встречи из-за того, что главный арбитр матча показал две жёлтые Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

7 ноября, 12:51

Фото © ФК "Локомотив"

Бывший судья ФИФА Денис Атес Битнел в беседе с Independent Türkçe рассказал, в каком случае может быть переигран матч "Галатасарай" — "Локомотив" в рамках Лиги Европы.

"Если судья скажет, что показал вторую карточку, но не удалил игрока, будет допущена ошибка в правилах и переигровка матча. Здесь за основу берётся не видео эпизода, а заявление судьи. Если он скажет, что было два предупреждения, матч переиграют, но, вероятно, он этого не скажет", — отметил Битнел.

Он обратил внимание на то, что, показывая вторую жёлтую карточку, главный арбитр матча Сандо Шерер вытянул руку только наполовину, о чём, скорее всего, не стал упоминать в отчёте.

"Галатасарай" подал протест на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы

"Галатасарай" подал протест на результат матча с "Локомотивом" в Лиге Европы

Напомним, сам матч завершился со счётом 1:1. Однако после игры стамбульский клуб подал протест из-за того, что Сандро Шерер показал две жёлтые карточки Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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