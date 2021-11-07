Экс-судья ФИФА рассказал, в каком случае может быть переигран матч "Локомотив" — "Галатасарай"

Бывший судья ФИФА Денис Атес Битнел в беседе с Independent Türkçe рассказал, в каком случае может быть переигран матч "Галатасарай" — "Локомотив" в рамках Лиги Европы.

"Если судья скажет, что показал вторую карточку, но не удалил игрока, будет допущена ошибка в правилах и переигровка матча. Здесь за основу берётся не видео эпизода, а заявление судьи. Если он скажет, что было два предупреждения, матч переиграют, но, вероятно, он этого не скажет", — отметил Битнел.

Он обратил внимание на то, что, показывая вторую жёлтую карточку, главный арбитр матча Сандо Шерер вытянул руку только наполовину, о чём, скорее всего, не стал упоминать в отчёте.