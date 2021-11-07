Экс-судья ФИФА рассказал, в каком случае может быть переигран матч "Локомотив" — "Галатасарай"
Напомним, турецкий клуб подал протест на результат встречи из-за того, что главный арбитр матча показал две жёлтые Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.
Фото © ФК "Локомотив"
Бывший судья ФИФА Денис Атес Битнел в беседе с Independent Türkçe рассказал, в каком случае может быть переигран матч "Галатасарай" — "Локомотив" в рамках Лиги Европы.
"Если судья скажет, что показал вторую карточку, но не удалил игрока, будет допущена ошибка в правилах и переигровка матча. Здесь за основу берётся не видео эпизода, а заявление судьи. Если он скажет, что было два предупреждения, матч переиграют, но, вероятно, он этого не скажет", — отметил Битнел.
Он обратил внимание на то, что, показывая вторую жёлтую карточку, главный арбитр матча Сандо Шерер вытянул руку только наполовину, о чём, скорее всего, не стал упоминать в отчёте.
Напомним, сам матч завершился со счётом 1:1. Однако после игры стамбульский клуб подал протест из-за того, что Сандро Шерер показал две жёлтые карточки Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его.
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