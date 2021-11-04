"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы и сохранил шансы на плей-офф

Счёт в первом тайме шикарным ударом из-за пределов штрафной забил Софьян Фегули. Москвичи бросились вперёд и чуть ли не получили ещё один гол. Отыграться удалось во втором тайме, когда забытый защитниками Камано сумел отправить мяч в пустые ворота. После этого у стамбульцев было несколько крайне опасных моментов, однако пробить Гильерме красно-жёлтые не смогли. Забить могли и москвичи, однако на ленточке великолепно играл вратарь турецкой команды Фернандо Муслера.