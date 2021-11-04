"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы и сохранил шансы на плей-офф
Команде Маркуса Гисдоля теперь нужно одерживать две победы и надеяться на осечки ближайших конкурентов.
Фото © Twitter / ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" в матче четвёртого тура Лиги Европы — 1:1.
Счёт в первом тайме шикарным ударом из-за пределов штрафной забил Софьян Фегули. Москвичи бросились вперёд и чуть ли не получили ещё один гол. Отыграться удалось во втором тайме, когда забытый защитниками Камано сумел отправить мяч в пустые ворота. После этого у стамбульцев было несколько крайне опасных моментов, однако пробить Гильерме красно-жёлтые не смогли. Забить могли и москвичи, однако на ленточке великолепно играл вратарь турецкой команды Фернандо Муслера.
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В активе "Локомотива" теперь два очка и по-прежнему последнее место в группе. Команда Маркуса Гисдоля сохраняет математические шансы на выход в плей-офф турнира. Однако для этого железнодорожникам нужно брать максимальное количество очков. "Галатасарай" же идёт на первом месте с восемью очками в активе.
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