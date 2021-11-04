"Лишь часть моей работы": Врач гандбольной команды спас жизнь человеку на борту самолёта
После этого он дал несколько рекомендаций пострадавшему и выяснил причины произошедшего.
Врач гандбольного клуба "Астраханочка" Владимир Плеханов
Врач гандбольного клуба "Астраханочка" Владимир Плеханов сумел реанимировать пассажира во время рейса из Самары в Москву. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Это лишь часть моей работы. Мы возвращались из Тольятти в Москву. Потом у нас был рейс из Москвы в Астрахань после игры. Вылет у нас был в 6 утра. В 6:30 примерно по радиосвязи объявили, что срочно требуется врач в сектор бизнес-класса. Я только сел чай пить, всё бросил, чуть ли не босиком туда побежал оказывать помощь. Человек был без сознания, без давления. У него отсутствовал пульс. Начал принимать меры неотложной медицинской помощи", — рассказал Плеханов.
В итоге он смог реанимировать пассажира, а впоследствии тот пришёл в сознание, появились пульс и речь. После этого Плеханов смог установить, что причиной такого состояния стал приём препаратов, которые снижают артериальное давление перед полётом. В результате доктор дал рекомендации пассажиру.
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