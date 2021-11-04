"Это лишь часть моей работы. Мы возвращались из Тольятти в Москву. Потом у нас был рейс из Москвы в Астрахань после игры. Вылет у нас был в 6 утра. В 6:30 примерно по радиосвязи объявили, что срочно требуется врач в сектор бизнес-класса. Я только сел чай пить, всё бросил, чуть ли не босиком туда побежал оказывать помощь. Человек был без сознания, без давления. У него отсутствовал пульс. Начал принимать меры неотложной медицинской помощи", — рассказал Плеханов.