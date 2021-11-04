В ВОЗ призвали россиян уменьшить количество контактов в нерабочие дни
По словам Мелиты Вуйнович, крайне важно соблюдать те меры, которые ввели Минздрав и Роспотребнадзор. Она отметила, что эти ведомства лучше всех осведомлены по поводу текущей эпидобстановки в стране.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Во время длинных нерабочих дней россиянам стоит уменьшить количество контактов, а также соблюдать антикоронавирусные меры. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения", — цитирует ТАСС её слова.
Вуйнович подчеркнула, что крайне важно соблюдать те меры, которые ввели Минздрав и Роспотребнадзор. По её словам, эти два ведомства лучше всех осведомлены по поводу текущей эпидемиологической обстановки в России. Она также добавила, что в случае проявления каких-либо симптомов респираторного заболевания необходимо прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или в онлайн-режиме.
"Вакцинация против CoViD-19 защищает от тяжёлых последствий болезни и ограничивает распространение вируса", — напомнила специалист.
А ранее глава ВОЗ предположил, когда закончится пандемия коронавируса. Тедрос Аданом Гебреисус также призвал страны, где уже удалось достичь 40-процентного охвата вакцинацией, делиться препаратами с другими.
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