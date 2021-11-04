В ВОЗ призвали россиян уменьшить количество контактов в нерабочие дни

"Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения", — цитирует ТАСС её слова.

Вуйнович подчеркнула, что крайне важно соблюдать те меры, которые ввели Минздрав и Роспотребнадзор. По её словам, эти два ведомства лучше всех осведомлены по поводу текущей эпидемиологической обстановки в России. Она также добавила, что в случае проявления каких-либо симптомов респираторного заболевания необходимо прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или в онлайн-режиме.