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Американские учёные раскрыли, какой напиток ускоряет старение

Эксперты провели исследование, в котором приняло участие более пяти тысяч человек, и проанализировали данные за период 1999–2002 годов.

4 ноября, 15:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) провели исследование, которое показало связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне. Об этом сообщается в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.

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В исследовании приняло участие 5309 человек в возрасте от 20 до 65 лет. Учёные проанализировали данные, которые были получены в 1999–2002 годах в рамках национального исследования здоровья и питания и выяснили, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры. Это участки хромосом, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. При этом у тех, кто часто пил свежевыжатые соки, теломеры были длинные.

Один из авторов работы, профессор психиатрии Элисса Эпель, пояснила, что сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Она отметила, что такую связь учёные выявили впервые.

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При этом, по словам эксперта, подобное правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Эпель подчеркнула, что изменение длины теломер начинается задолго до начала болезни. И хотя в исследовании участвовали только взрослые, его результаты можно распространить и на детей, заключила она.

Ранее учёные развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что трезвенники, которые, по статистике, умирают раньше слабо пьющих людей, на самом деле имеют хронические заболевания или проблемы со здоровьем из-за вредных привычек.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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