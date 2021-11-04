Путин: РФ и Белоруссия намерены сообща противостоять давлению извне. Видео © LIFE

Москва и Минск продолжат совместное противостояние любым попыткам вмешательства извне в суверенные дела двух столиц. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Никаких сомнений здесь нет", — сказал глава государства.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что Минск и Москва намерены усилить региональную группировку войск союза. По его словам, это является надёжным щитом безопасности для всего постсоветского пространства.

"Мы с президентом [России Владимиром Путиным] не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", — пояснил Лукашенко.