Лукашенко пожелал россиянам мужества и здоровья в День народного единства
Белорусский лидер отметил, что Москва и Минск всегда будут держаться вместе, помогая друг другу в непростых нынешних реалиях.
Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства
поздравил всех граждан России с Днём народного единства.
"И попрошу моего доброго друга, коллегу Владимира Владимировича [Путина], если будет возможность, хотя бы через руководство Крыма передать самые тёплые поздравления от белорусов крымчанам: пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время", — заявил белорусский лидер по видеосвязи.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и РФ всегда будут держаться вместе, помогая друг другу в нынешних реалиях.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин из Севастополя поздравил россиян с Днём народного единства. Глава государства отметил, что этот праздник посвящён главным ценностям, которые близки и понятны каждому гражданину РФ.
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