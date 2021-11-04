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Лукашенко пожелал россиянам мужества и здоровья в День народного единства

Белорусский лидер отметил, что Москва и Минск всегда будут держаться вместе, помогая друг другу в непростых нынешних реалиях.

4 ноября, 15:07
<p>Александр Лукашенко. Фото © <a href="https://president.gov.by/en/media/details/vruchenie-gosudarstvennyh-nagrad-1631628342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства

поздравил всех граждан России с Днём народного единства.

"И попрошу моего доброго друга, коллегу Владимира Владимировича [Путина], если будет возможность, хотя бы через руководство Крыма передать самые тёплые поздравления от белорусов крымчанам: пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время", — заявил белорусский лидер по видеосвязи.

Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны

Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны

Лукашенко отметил, что Белоруссия и РФ всегда будут держаться вместе, помогая друг другу в нынешних реалиях.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин из Севастополя поздравил россиян с Днём народного единства. Глава государства отметил, что этот праздник посвящён главным ценностям, которые близки и понятны каждому гражданину РФ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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