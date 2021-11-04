Лукашенко пожелал россиянам мужества и здоровья в День народного единства

"И попрошу моего доброго друга, коллегу Владимира Владимировича [Путина], если будет возможность, хотя бы через руководство Крыма передать самые тёплые поздравления от белорусов крымчанам: пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время", — заявил белорусский лидер по видеосвязи.