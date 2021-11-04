Лукашенко: В феврале в Белоруссии пройдёт референдум, будет принята новая конституция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в феврале в республике будет проведён референдум и "будет принята новая конституция". Об этом он сказал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Думаю, что в феврале месяце мы проведём соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперёд, упорядоченного движения", — сказал Лукашенко.