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Лукашенко: В феврале в Белоруссии пройдёт референдум, будет принята новая конституция

Ранее лидеру республики представили доработанный проект основного закона страны, теперь группе специалистов предстоит работа над "шлифовкой документа".

4 ноября, 15:03

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в феврале в республике будет проведён референдум и "будет принята новая конституция". Об этом он сказал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Думаю, что в феврале месяце мы проведём соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперёд, упорядоченного движения", — сказал Лукашенко.

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Напомним, ранее лидеру республики представили доработанный проект основного закона страны. Он отметил, что окончательный вариант документа будет вынесен на республиканский референдум, а сейчас специалистам предстоит работа над его "шлифовкой".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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