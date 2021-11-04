Голодающий в грузинской тюрьме Саакашвили назвал самочувствие критическим
В связи с этим в Киеве призвали Тбилиси придерживаться норм международного права, а также обеспечить политика, который протестует на протяжении 35 дней, надлежащей медпомощью.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже больше месяца голодает в Руставской тюрьме, сейчас критическое. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на полученное письмо от политика.
"На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".
В посте омбудсмен опубликовала снимок послания Саакашвили, которое он написал на русском языке. При этом Денисова призвала грузинские власти придерживаться норм международного права, где нет места пыткам и бесчеловечному обращению, а также обеспечить арестованного политика надлежащей медицинской помощью.
Фото © Facebook / Людмила Денісова
По данным телеграм-канала "Украина 24", ранее у Саакашвили резко ухудшилось состояние из-за проблем с сердцем.
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Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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