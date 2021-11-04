Голодающий в грузинской тюрьме Саакашвили назвал самочувствие критическим

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже больше месяца голодает в Руставской тюрьме, сейчас критическое. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на полученное письмо от политика.

"На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

В посте омбудсмен опубликовала снимок послания Саакашвили, которое он написал на русском языке. При этом Денисова призвала грузинские власти придерживаться норм международного права, где нет места пыткам и бесчеловечному обращению, а также обеспечить арестованного политика надлежащей медицинской помощью.

Фото © Facebook / Людмила Денісова