Мать Саакашвили попросила у Зеленского помощи для сына

Мать Михаила Саакашвили обратилась к Владимиру Зеленскому. Видео © Facebook / Mikheil Saakashvili

Мать бывшего президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, Гиули Аласания призвала лидера Украины Владимира Зеленского помочь её сыну и организовать его "переправку" на территорию Незалежной для лечения.

"Я — мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, на Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки", — сказала Аласания в видеообращении, которое опубликовано на странице Саакашвили в "Фейсбуке".

Она также отметила, что с Саакашвили может "случиться всё что угодно, в любой момент", но это никого не заботит. Экс-президенту Грузии предлагают лечиться в тюремной больнице, где, по мнению Аласании, нет соответствующих специалистов и условий для "лечения таких больных".

"Я очень на вас надеюсь. На всех вас — людей на Украине. На депутатов. И я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего — к господину Зеленскому", — заключила Аласания.