Мать Саакашвили попросила у Зеленского помощи для сына
Экс-президент Грузии голодает уже 35-й день, и с ним может случиться всё что угодно, а в тюрьме, в которой его держат, нет соответствующих специалистов и условий для лечения таких больных.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Мать Михаила Саакашвили обратилась к Владимиру Зеленскому. Видео © Facebook / Mikheil Saakashvili
Мать бывшего президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, Гиули Аласания призвала лидера Украины Владимира Зеленского помочь её сыну и организовать его "переправку" на территорию Незалежной для лечения.
"Я — мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, на Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки", — сказала Аласания в видеообращении, которое опубликовано на странице Саакашвили в "Фейсбуке".
Она также отметила, что с Саакашвили может "случиться всё что угодно, в любой момент", но это никого не заботит. Экс-президенту Грузии предлагают лечиться в тюремной больнице, где, по мнению Аласании, нет соответствующих специалистов и условий для "лечения таких больных".
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"Я очень на вас надеюсь. На всех вас — людей на Украине. На депутатов. И я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего — к господину Зеленскому", — заключила Аласания.
Ранее президент Грузии пообещала, что никогда не помилует Саакашвили. Она призвала Минюст считать политика "особым" арестантом и заботиться о нём, чтобы ухудшение состояния его здоровья не стало поводом для спекуляций.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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