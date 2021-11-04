Депутат рассказал, чем может грозить Дании задержание российского судна

Шаги датских властей, которые задержали в порту научно-исследовательское российское судно (НИС) "Академик Иоффе", вызывают сожаление и недоумение. И Москва, конечно же, примет меры. Об этом Лайфу рассказал зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя инцидент.

"Судно занималось научно-исследовательской деятельностью. Объектом являлась Арктика. <...> Это было неожиданностью со стороны Дании. После анализа документов, полученных МИД России, будут разбирательства. Конечно, будут приняты меры: либо протест, либо согласимся с озвученной позицией в документах. Это же судебное решение", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что ситуация в любом случае требует подробного изучения и, уже исходя из полученных данных, будут предприняты соответствующие действия.