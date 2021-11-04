НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат рассказал, чем может грозить Дании задержание российского судна

Парламентарий отметил, что ситуация требует подробного изучения. И уже после этого будут предприняты соответствующие действия.

4 ноября, 14:06

Фото © Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Шаги датских властей, которые задержали в порту научно-исследовательское российское судно (НИС) "Академик Иоффе", вызывают сожаление и недоумение. И Москва, конечно же, примет меры. Об этом Лайфу рассказал зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя инцидент.

"Судно занималось научно-исследовательской деятельностью. Объектом являлась Арктика. <...> Это было неожиданностью со стороны Дании. После анализа документов, полученных МИД России, будут разбирательства. Конечно, будут приняты меры: либо протест, либо согласимся с озвученной позицией в документах. Это же судебное решение", — отметил парламентарий.

Российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море

Российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море

Он подчеркнул, что ситуация в любом случае требует подробного изучения и, уже исходя из полученных данных, будут предприняты соответствующие действия.

Напомним, о том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно сегодня ранее. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1 ноября. Уточняется, что российские дипломаты уже передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу сейчас также установлен контакт с МИД Дании. Также Лайф узнал, кто подал иск перед задержанием судна "Академик Иоффе" в датском порту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1