Стало известно, кто подал иск перед задержанием судна "Академик Иоффе" в датском порту

Как пишет ТАСС , в настоящий момент на корабле находятся 38 членов экипажа и 23 сотрудника Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН), которому и принадлежит судно. При необходимости задержанным будет оказана консульская помощь.

О том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно сегодня ранее. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1 ноября. Уточняется, что российские дипломаты уже передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу сейчас также установлен контакт с МИД Дании.