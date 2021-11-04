НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, кто подал иск перед задержанием судна "Академик Иоффе" в датском порту

Сейчас на корабле находятся 38 членов экипажа и 23 сотрудника Института океанологии имени Ширшова РАН, которому он и принадлежит. При необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.

4 ноября, 13:35
<p>Фото © <a href="http://rv.ocean.ru/flot/abf/nis-akademik-ioffe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН</a></p>

Фото © Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН

Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" из-за иска, который подала к водному транспортному средству канадская компания. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Копенгагене.

"Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе", — рассказала атташе Мария Сыроватко.

Российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море

Российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море

Как пишет ТАСС, в настоящий момент на корабле находятся 38 членов экипажа и 23 сотрудника Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН), которому и принадлежит судно. При необходимости задержанным будет оказана консульская помощь.

О том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно сегодня ранее. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1 ноября. Уточняется, что российские дипломаты уже передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу сейчас также установлен контакт с МИД Дании.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1