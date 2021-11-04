Стало известно, кто подал иск перед задержанием судна "Академик Иоффе" в датском порту
Сейчас на корабле находятся 38 членов экипажа и 23 сотрудника Института океанологии имени Ширшова РАН, которому он и принадлежит. При необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.
Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" из-за иска, который подала к водному транспортному средству канадская компания. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Копенгагене.
"Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе", — рассказала атташе Мария Сыроватко.
Как пишет ТАСС, в настоящий момент на корабле находятся 38 членов экипажа и 23 сотрудника Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН), которому и принадлежит судно. При необходимости задержанным будет оказана консульская помощь.
О том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно сегодня ранее. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1 ноября. Уточняется, что российские дипломаты уже передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу сейчас также установлен контакт с МИД Дании.
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