В датском порту задержали российское судно "Академик Иоффе"

Датские власти задержали научно-исследовательское российское судно (НИС) "Академик Иоффе", которое принадлежит Институту океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Как сообщает Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1 ноября в порту Скаген.

"Арест судна осуществлён в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе". Судно плавает под флагом РФ, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях", — указано в пресс-релизе.

Уточняется, что датские пограничники также изъяли судовые документы. В свою очередь, российские дипломаты уже передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу сейчас установлен контакт с МИД Дании.