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В датском порту задержали российское судно "Академик Иоффе"

Изъяты судовые документы. Отмечается, что арест осуществлён в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью корабля.

4 ноября, 11:24
<p>Фото © <a href="http://rv.ocean.ru/flot/abf/nis-akademik-ioffe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН</a></p>

Фото © Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН

Датские власти задержали научно-исследовательское российское судно (НИС) "Академик Иоффе", которое принадлежит Институту океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Как сообщает Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1 ноября в порту Скаген.

"Арест судна осуществлён в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе". Судно плавает под флагом РФ, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях", — указано в пресс-релизе.

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Уточняется, что датские пограничники также изъяли судовые документы. В свою очередь, российские дипломаты уже передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу сейчас установлен контакт с МИД Дании.

Ранее сообщалось, что во французском Дюнкерке задержали судно с россиянами. По данным СМИ, с борта было изъято более тонны кокаина, задержано 20 членов экипажа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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