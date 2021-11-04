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Российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море

В Национальном центре управления обороной сообщили, что американское судно зашло в акваторию 4 ноября.

4 ноября, 09:49
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1424696974880608261/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet

Силы и средства Черноморского флота России начали следить за действиями корабля ВМС США Mount Whitney ("Маунт Уитни"), который ранее зашёл в Чёрное море из Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Чёрного моря", — указано в релизе.

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Напомним, 1 ноября Шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney для проведения операций с силами НАТО. А 29 октября стало известно, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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