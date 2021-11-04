Российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море
В Национальном центре управления обороной сообщили, что американское судно зашло в акваторию 4 ноября.
Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet
Силы и средства Черноморского флота России начали следить за действиями корабля ВМС США Mount Whitney ("Маунт Уитни"), который ранее зашёл в Чёрное море из Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Чёрного моря", — указано в релизе.
Напомним, 1 ноября Шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney для проведения операций с силами НАТО. А 29 октября стало известно, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter.
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