Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины

Новой главой Министерства обороны Украины назначен бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно "оккупированных" территорий Незалежной Алексей Резников. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Напомним, что ранее кандидатуру Резникова предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Резников родился в 1966 году во Львове. Окончив с отличием юрфак Львовского государственного университета имени Ивана Франко, работал адвокатом кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в Верховном суде Незалежной по делу о признании выборов главы государства недействительными. В политике Резников прошёл путь от депутата Киевского горсовета до министра по делам реинтеграции "оккупированных" территорий.