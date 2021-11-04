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Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины

Госдеятелю 55 лет. Ранее он занимал пост вице-премьера, а также был членом делегации Киева в контактной группе по Донбассу.

4 ноября, 09:37
<p>Алексей Резников. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/reznikovoleksii/photos/953020134839956" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Резніков Олексій</a></p>

Алексей Резников. Фото © Facebook / Резніков Олексій

Новой главой Министерства обороны Украины назначен бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно "оккупированных" территорий Незалежной Алексей Резников. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Напомним, что ранее кандидатуру Резникова предложил президент Украины Владимир Зеленский.

"За соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата", — написал Мельничук в своём телеграм-канале.

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Алексей Резников родился в 1966 году во Львове. Окончив с отличием юрфак Львовского государственного университета имени Ивана Франко, работал адвокатом кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в Верховном суде Незалежной по делу о признании выборов главы государства недействительными. В политике Резников прошёл путь от депутата Киевского горсовета до министра по делам реинтеграции "оккупированных" территорий.

Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. Он занял важный пост в начале марта 2020 года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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