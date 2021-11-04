Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины
Госдеятелю 55 лет. Ранее он занимал пост вице-премьера, а также был членом делегации Киева в контактной группе по Донбассу.
Алексей Резников. Фото © Facebook / Резніков Олексій
Новой главой Министерства обороны Украины назначен бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно "оккупированных" территорий Незалежной Алексей Резников. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Напомним, что ранее кандидатуру Резникова предложил президент Украины Владимир Зеленский.
"За соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата", — написал Мельничук в своём телеграм-канале.
Алексей Резников родился в 1966 году во Львове. Окончив с отличием юрфак Львовского государственного университета имени Ивана Франко, работал адвокатом кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в Верховном суде Незалежной по делу о признании выборов главы государства недействительными. В политике Резников прошёл путь от депутата Киевского горсовета до министра по делам реинтеграции "оккупированных" территорий.
Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. Он занял важный пост в начале марта 2020 года.
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