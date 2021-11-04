Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35

Стоимость лётного часа новейшего российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate в семь раз ниже, чем у его главного конкурента — американского F-35. В этом его основное преимущество, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью изданию Le Figaro.

"Среди однодвигательных самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолёт экономически выгоднее", — признался Чемезов, уточнив, что стоимость лётного часа у Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35.