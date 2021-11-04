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Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35

Лишь американский самолёт может похвастаться сопоставимыми характеристиками, уточнил гендиректор "Ростеха", однако уступает по одному показателю.

4 ноября, 09:15
<p>Истребитель Checkmate. Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Истребитель Checkmate. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Стоимость лётного часа новейшего российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate в семь раз ниже, чем у его главного конкурента — американского F-35. В этом его основное преимущество, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью изданию Le Figaro.

"Среди однодвигательных самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолёт экономически выгоднее", — признался Чемезов, уточнив, что стоимость лётного часа у Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35.

Российский истребитель Checkmate представят на авиасалоне Dubai Airshow 2021

Российский истребитель Checkmate представят на авиасалоне Dubai Airshow 2021

Кроме того, отечественный истребитель обладает малой заметностью, современным радаром с активной фазированной антенной решёткой, а также возможностью адаптироваться под нужды конкретного заказчика, уточнил гендиректор "Ростеха".

Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. В России до сих пор не было аналогов этому самолёту. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, а также высокие лётно-технические характеристики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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