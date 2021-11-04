В Госдуме не исключили постепенное введение геномной экспертизы для всех россиян

Там отметили, что наличие таких данных у органов правопорядка позволит максимально быстро устанавливать участников правонарушений и привлекать их к ответственности.

После ожидаемого введения геномной экспертизы для мигрантов такую меру можно было бы распространить сначала на людей, совершивших уголовные преступления в России, а затем — на всех россиян. Таким мнением поделился зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Интерфаксом".

"Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счёте — для всех", — отметил Выборный.

Он добавил, что с высокой вероятностью при правильной подготовке и отсутствии конфликтов норм права законопроект о геномной экспертизе мигрантов может быть одобрен. По словам депутата, в основе этой инициативы он не видит "серьёзных нарушений прав и свобод человека", наоборот, она содержит "механизмы, которые сведут на нет совершение мигрантами правонарушений на территории РФ". Выборный также подчеркнул, что наличие у органов правопорядка геномных данных позволит максимально быстро устанавливать и привлекать к ответственности злоумышленников.

Кроме того, парламентарий отметил, что нередки случаи, когда тяжело или невозможно установить потерпевшего, потерявшего память или убитого человека. В случае появления законопроекта о геномной экспертизе всех граждан РФ такие ситуации будут разрешаться гораздо быстрее.