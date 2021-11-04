Брэд Питт отказался от личной жизни из-за тяжёлого расставания с Джоли

Американский актёр Брэд Питт решил отказаться от личной жизни после тяжёлого расставания с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Он также не намерен больше жениться, сообщает UsWeekly, ссылаясь на источники, которые близки к его окружению.

В ходе бракоразводного процесса голливудской звезде пришлось решать множество вопросов, из-за чего новые знакомства перестали интересовать Питта, отмечают его друзья. Известно, что актёр был на нескольких встречах, однако свидания не привели ни к чему серьёзному.

В настоящее время Брэд Питт пытается добиться опеки над совместными с Джоли детьми. По словам знакомых кинопродюсера, он посвящает всего себя работе и не теряет позитивного настроя, несмотря на то что "война" с экс-возлюбленной оставила на нём определённый отпечаток.