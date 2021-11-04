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Брэд Питт отказался от личной жизни из-за тяжёлого расставания с Джоли

Во время бракоразводного процесса с коллегой по звёздному цеху актёру пришлось решать множество вопросов, из-за чего новые знакомства перестали его интересовать.

4 ноября, 08:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bradpittofflcial/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bradpittofflcial</a></p>

Фото © Instagram / bradpittofflcial

Американский актёр Брэд Питт решил отказаться от личной жизни после тяжёлого расставания с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Он также не намерен больше жениться, сообщает UsWeekly, ссылаясь на источники, которые близки к его окружению.

В ходе бракоразводного процесса голливудской звезде пришлось решать множество вопросов, из-за чего новые знакомства перестали интересовать Питта, отмечают его друзья. Известно, что актёр был на нескольких встречах, однако свидания не привели ни к чему серьёзному.

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В настоящее время Брэд Питт пытается добиться опеки над совместными с Джоли детьми. По словам знакомых кинопродюсера, он посвящает всего себя работе и не теряет позитивного настроя, несмотря на то что "война" с экс-возлюбленной оставила на нём определённый отпечаток.

Ранее Лайф сообщал, что Питт вновь проиграл в суде бывшей супруге по делу опеки над детьми. Однако актёр не намерен отступать. Теперь его юристы хотят задействовать независимых экспертов.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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