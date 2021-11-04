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Бывший генсек НАТО рассказал о намерениях России присоединиться к альянсу

По словам Робертсона, взгляды Путина поменялись из-за "оранжевой революции" на Украине, а также из-за расширения организации на восток.

4 ноября, 08:28

Фото © Shutterstock

Владимир Путин в первые годы после того, как стал президентом России, ожидал, что РФ может войти в НАТО. Об этом заявил британский политик и глава Североатлантического альянса в 1999–2004 годах Джордж Робертсон в беседе с One Decision Podcast.

"Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то, мы не стоим в одном ряду со множеством других стран, которые не имеют такого же значения", — пересказал Робертсон диалог с российским лидером.

Песков подчеркнул решимость России обеспечить свою безопасность на фоне агрессии НАТО

Песков подчеркнул решимость России обеспечить свою безопасность на фоне агрессии НАТО

По словам политика, взгляды главы РФ поменялись после "оранжевой революции" на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса. Повлияло на позицию Путина и расширение НАТО на восток — в 2004 году к организации решили присоединиться Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва, а через пять лет за ними последовали Хорватия и Албания.

Ранее Лайф рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул решимость России обеспечить свою безопасность на фоне агрессии НАТО. Он отметил, что страна никогда никому не угрожала и не представляет ни для кого угрозу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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