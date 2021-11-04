Бывший генсек НАТО рассказал о намерениях России присоединиться к альянсу

Владимир Путин в первые годы после того, как стал президентом России, ожидал, что РФ может войти в НАТО. Об этом заявил британский политик и глава Североатлантического альянса в 1999–2004 годах Джордж Робертсон в беседе с One Decision Podcast.

"Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то, мы не стоим в одном ряду со множеством других стран, которые не имеют такого же значения", — пересказал Робертсон диалог с российским лидером.

По словам политика, взгляды главы РФ поменялись после "оранжевой революции" на Украине, в которой он видел политическое и финансовое вмешательство альянса. Повлияло на позицию Путина и расширение НАТО на восток — в 2004 году к организации решили присоединиться Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва, а через пять лет за ними последовали Хорватия и Албания.