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Нападающий "Уфы" Агаларов стал лучшим игроком октября в РПЛ

За этот месяц он сумел забить три мяча и укрепить свои позиции в гонке бомбардиров турнира.

4 ноября, 08:21

Фото © ФК "Уфа"

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов назван лучшим футболистом РПЛ по итогам октября, информирует пресс-служба турнира.

В прошедшем месяце он сумел забить три мяча в ворота соперников и укрепить свои позиции в гонке бомбардиров. Отметим, что пока он идёт на первом месте в списке лучших голеадоров чемпионата страны, имея в активе 11 забитых мячей. При этом эксперты телеканала "Матч Премьер" назвали лучшим игроком бразильца Клаудиньо из "Зенита", а болельщики — форварда ЦСКА Чидеру Эджуке.

Наставник "Крыльев Советов" Осинькин стал лучшим тренером октября в РПЛ

Наставник "Крыльев Советов" Осинькин стал лучшим тренером октября в РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин стал лучшим тренером РПЛ в октябре. Его подопечные одержали три победы в четырёх матчах прошедшего месяца.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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