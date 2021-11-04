НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Наставник "Крыльев Советов" Осинькин стал лучшим тренером октября в РПЛ

В четырёх матчах его подопечные сумели одержать три победы и лишь один раз уступили своему сопернику.

4 ноября, 08:01

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Спасение или поглощение: Зачем арабские шейхи хотят купить долю в "Спартаке"

Спасение или поглощение: Зачем арабские шейхи хотят купить долю в "Спартаке"

В октябре "Крылья" сумели одержать три победы — в матчах с "Динамо", "Нижним Новгородом" и "Краснодаром" — и лишь в одном матче уступили. Благодаря этому самарцы сейчас идут на седьмом месте в турнирной таблице.

Кроме того, был определён лучший гол прошедшего месяца. Его автором стал игрок тульского "Арсенала" Кингс Кангва, который сумел поразить ворота питерского "Зенита" в самом конце домашнего матча.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1