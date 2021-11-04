Наставник "Крыльев Советов" Осинькин стал лучшим тренером октября в РПЛ
В четырёх матчах его подопечные сумели одержать три победы и лишь один раз уступили своему сопернику.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В октябре "Крылья" сумели одержать три победы — в матчах с "Динамо", "Нижним Новгородом" и "Краснодаром" — и лишь в одном матче уступили. Благодаря этому самарцы сейчас идут на седьмом месте в турнирной таблице.
Кроме того, был определён лучший гол прошедшего месяца. Его автором стал игрок тульского "Арсенала" Кингс Кангва, который сумел поразить ворота питерского "Зенита" в самом конце домашнего матча.
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