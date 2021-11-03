Пловец Колесников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Казани
Летом на Олимпиаде в Токио он выиграл серебро на стометровке на спине и бронзу на той же дистанции вольным стилем.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы на дистанции 50 метров на спине. Континентальное первенство на короткой воде проходит в Казани.
В финале Колесников преодолел дистанцию за 22,47 секунды, обновив рекорд турнира. Вторым стал итальянец Микеле Ламберти, отставший от победителя на 18 сотых секунды. Бронзу выиграл Роберт Андрей Глинцэ из Молдавии, он проиграл россиянину 27 сотых.
Летом на Олимпиаде в Токио Колесников завоевал две медали. Он выиграл серебро на стометровке на спине и бронзу на той же дистанции вольным стилем.
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