Учёные скептически отнеслись к новости об НЛО, стремительно летящем к Земле

Учёные из Петербурга с недоверием отнеслись к новости о том, что бывший инженер ВВС США из компании Boeing Фредерик Портигал с помощью космического телескопа обнаружил гигантское НЛО, стремительно летящее к Земле. Американский специалист утверждает, что сделал снимок объекта диаметром 250 метров, двигающийся со скоростью 48 тысяч километров в час.

"Понятия не имею, что мог увидеть этот бывший инженер, однако я за многие ночи наблюдений тоже столкнулся с двумя "НЛО": один раз мимо моего телескопа промчалась птица тёмной тенью, а второй — в атмосфере горел какой-то объект, возможно, метеорит или искусственный спутник. Вообще, чем реже человек смотрит в небо, тем больше для него там неопознанных объектов", — рассказал газете "Петербургский дневник" вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов.

А научный сотрудник Пулковской обсерватории Евгений Соков озадачился вопросом, как специалист из Америки смог рассчитать скорость этого объекта, поскольку сделать это без специальных знаний очень сложно. По мнению Сокова, если бы это было чем-то явным, то помимо американца явление ещё кто-нибудь зафиксировал бы, ведь сейчас не XIX век, телескопы разных модификаций есть у многих.