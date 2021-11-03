В аэропорту Новосибирска сел Boeing 747 с горящим двигателем

В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился грузовой Boeing 747 с горящим двигателем. Об этом сообщает портал ngs.ru. По его данным, при вылете из Новосибирска у борта бельгийской авиакомпании ASL Airlines произошли проблемы с левым двигателем.

Как уточняет Mash Siberia, экипаж сразу же запросил посадку, отключил аварийный двигатель и система потушила возгорание автоматически во время полёта. Boeing приземлился в Толмачёво через 11 минут после взлёта. Пострадавших нет.

Самолёт направлялся в китайский город Циндао. На борту, предварительно, было пять человек — все члены экипажа.