В аэропорту Новосибирска сел Boeing 747 с горящим двигателем
Самолёт направлялся в китайский город Циндао. На борту, предварительно, было пять человек — все члены экипажа.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился грузовой Boeing 747 с горящим двигателем. Об этом сообщает портал ngs.ru. По его данным, при вылете из Новосибирска у борта бельгийской авиакомпании ASL Airlines произошли проблемы с левым двигателем.
Как уточняет Mash Siberia, экипаж сразу же запросил посадку, отключил аварийный двигатель и система потушила возгорание автоматически во время полёта. Boeing приземлился в Толмачёво через 11 минут после взлёта. Пострадавших нет.
Самолёт направлялся в китайский город Циндао. На борту, предварительно, было пять человек — все члены экипажа.
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Напомним, ранее сегодня в Иркутской области потерпел крушение грузовой Ан-12. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Самолёт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождавших. Все они погибли.
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