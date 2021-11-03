В результате крушения Ан-12 под Иркутском выживших нет

"Мы видим только одно: к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полётным спискам сейчас уточняется", — отметил Кобзев.

Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Самолёт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находились семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождавших.