Видеоблогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в Москве, просит перевода под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Никита Тимофеев. Конкретный диагноз, на который ссылается его подзащитный, он не назвал, однако, по нашим данным, Хованский в обращении к суду заявил о проблемах с кровообращением.

Адвокат рассказал о страданиях Хованского в СИЗО Видео © LIFE

"Состояние здоровья в "Крестах", естественно, не может становиться лучше, поймите правильно. Единственное настоящее лекарство в данной ситуации может быть только смягчение меры пресечения, например на домашний арест. Всем понятно, что следственный изолятор — это не курорт", — отметил собеседник Лайфа.

Тимофеев добавил, что следствие может не бояться, что его подзащитный будет как-то скрываться от наказания. Кроме того, адвокат не считает, что Хованский — какой-то злостный преступник, ведь скандальную песню, ставшую поводом для иска, он исполнил несколько лет назад и не собирался делать это снова, уверяет сторона защиты, тем более после того, как его вызывали на беседу в Центр "Э".

"Каким нужно быть глупцом, чтобы после вызова в полицию петь эту песню ещё раз?! Я вас уверяю, Хованский — человек не глупый и ошибку он бы повторять не стал", — резюмировал адвокат видеоблогера.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло.