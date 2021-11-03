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Путин: Ракеты "Циркон" начнут поступать в ВМФ России с 2022 года

Президент также подчеркнул, что сейчас важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения.

3 ноября, 13:58
<p>Фото © Минобороны России</p>

Фото © Минобороны России

В России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", и со следующего года она будет поступать на вооружение Военно-морского флота РФ. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике.

"Завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что сейчас важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, которые будут эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, ещё больше укреплять безопасность нашей страны. Президент подчеркнул, что принципиальное значение при создании этих перспективных видов вооружения имеет применение технологии искусственного интеллекта.

Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне

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Напомним, 4 октября Минобороны России впервые провело пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подлодки "Северодвинск". Через несколько минут ракета поразила условную цель. Этим испытанием российские военные закрыли последнюю испытательную петлю — на скорости 9,5 тысячи километров в час "Циркон" завершил испытательный цикл, после которого у сверхсекретной ракеты прямой путь на флот.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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