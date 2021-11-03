Путин: Ракеты "Циркон" начнут поступать в ВМФ России с 2022 года

В России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", и со следующего года она будет поступать на вооружение Военно-морского флота РФ. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике.

"Завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что сейчас важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, которые будут эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, ещё больше укреплять безопасность нашей страны. Президент подчеркнул, что принципиальное значение при создании этих перспективных видов вооружения имеет применение технологии искусственного интеллекта.