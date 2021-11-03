Украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности ещё в 32 актёрах из России

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло ещё 32 российских актёра в перечень лиц, "угрожающих нацбезопасности" страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по представлению СБУ включено ещё 32 российских актёра", — говорится в сообщении Минкультуры.