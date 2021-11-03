Украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности ещё в 32 актёрах из России
Теперь в чёрном списке значится 258 фамилий отечественных артистов и деятелей культуры.
Фото © Pixabay
Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло ещё 32 российских актёра в перечень лиц, "угрожающих нацбезопасности" страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.
"В перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по представлению СБУ включено ещё 32 российских актёра", — говорится в сообщении Минкультуры.
В приказе министра культуры Александра Ткаченко об обновлении чёрного списка фигурирует, в частности, российский актёр и каскадёр Павел Богомолов, сыгравший в фильме "Солнцепёк" о войне в Донбассе. Теперь в санкционном списке значится 258 фамилий российских артистов и деятелей культуры.
Напомним, что власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка. А до того украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
Комментариев: 0