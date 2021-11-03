Лайф публикует список членов экипажа и пассажиров рухнувшего под Иркутском Ан-12
На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось семь человек.
Фото © Пресс-служба правительства Иркутской области
Лайф публикует список пассажиров и членов экипажа грузового самолёта Ан-12, который потерпел крушение в Иркутской области.
- Егоров А., 1958 года рождения, гражданин РФ, — Командир воздушного судна;
- Щучка О., 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;
- Чуприненко А., 1961 года рождения, гражданин Украины;
- Сергеев А., гражданин Белоруссии;
- Кропотлив Ю., гражданин РФ;
- Гармоненко Д., гражданин Белоруссии;
- Карпов М., 1995 года рождения, гражданин Белоруссии.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Тела пяти из них обнаружены на месте крушения.
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