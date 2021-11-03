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Лайф публикует список членов экипажа и пассажиров рухнувшего под Иркутском Ан-12

На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось семь человек.

3 ноября, 13:49
<p>Фото © Пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото © Пресс-служба правительства Иркутской области

Лайф публикует список пассажиров и членов экипажа грузового самолёта Ан-12, который потерпел крушение в Иркутской области.

  1. Егоров А., 1958 года рождения, гражданин РФ, — Командир воздушного судна;
  2. Щучка О., 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;
  3. Чуприненко А., 1961 года рождения, гражданин Украины;
  4. Сергеев А., гражданин Белоруссии;
  5. Кропотлив Ю., гражданин РФ;
  6. Гармоненко Д., гражданин Белоруссии;
  7. Карпов М., 1995 года рождения, гражданин Белоруссии.
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Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Тела пяти из них обнаружены на месте крушения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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