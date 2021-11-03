Лайф публикует список членов экипажа и пассажиров рухнувшего под Иркутском Ан-12

Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Тела пяти из них обнаружены на месте крушения.