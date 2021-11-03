Тела пяти погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Спасатели обнаружили тела пяти человек, находившихся на борту упавшего в Иркутской области самолёта Ан-12. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Он добавил, что судьба ещё двоих остаётся неизвестной. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.