Тела пяти погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Всего в самолёте находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождающих.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Спасатели обнаружили тела пяти человек, находившихся на борту упавшего в Иркутской области самолёта Ан-12. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Он добавил, что судьба ещё двоих остаётся неизвестной. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находилось пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала.
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