Систему QR-кодов в одном из регионов продлили до февраля

Власти Калининградской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков. Он отметил, что торговые центры и предприятия общепита возобновят работу для посетителей, имеющих QR-код, с 8 ноября. И это ограничение, в отличие от режима нерабочих дней, задержится в регионе надолго.

"Перечень сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, будет расширен, а действие требования пролонгируется до конца января 2022 года", — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской области (+807), Воронежской (+800) и в Крыму (+741).