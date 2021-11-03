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Убийца экс-замглавы управления МВД в Новой Москве арестован до 25 декабря

Напомним, что тело правоохранителя было обнаружено в бане в Новой Москве в конце октября.

3 ноября, 13:09

Кадр из видео © ГСУ СК России

Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте до 25 декабря 59-летнего Сергея Егорова, который признался в убийстве экс-замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексея Новосельцева. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Егорова С.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ["Убийство"], меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 декабря", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября, на его теле обнаружили колото-резаные раны. Полковник полиции считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Подозреваемый в убийстве Новосельцева был задержан 2 ноября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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