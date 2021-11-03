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Актёры сериала "Сваты" анонсировали выход последнего сезона

Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя, попросил фанатов подождать ещё совсем чуть-чуть.

3 ноября, 12:59
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/424970/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Фото © "Кинопоиск"

Седьмой, последний, сезон популярного сериала "Сваты" выйдет на телеэкраны уже в ноябре 2021 года. Об этом рассказала актриса Инна Королёва, которая сыграла в семейной комедии дочь Будько Машу Ковалёву, в инстаграм-сториз.

Радостную для фанатов сериала новость подтвердил и актёр Николай Добрынин, исполнивший в нём роль Митяя.

"Потерпите, мои дорогие! Уже в этом месяце. Я знаю, как долго вы этого ждали", — сообщил он в своём инстаграме.

Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину, рассказала, как продвигались съёмки последних серий седьмого сезона "Сватов". Также стало известно, какой герой появится в новом сезоне.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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