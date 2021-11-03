Актёры сериала "Сваты" анонсировали выход последнего сезона

Седьмой, последний, сезон популярного сериала "Сваты" выйдет на телеэкраны уже в ноябре 2021 года. Об этом рассказала актриса Инна Королёва, которая сыграла в семейной комедии дочь Будько Машу Ковалёву, в инстаграм-сториз.

Радостную для фанатов сериала новость подтвердил и актёр Николай Добрынин, исполнивший в нём роль Митяя.