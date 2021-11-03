Актёры сериала "Сваты" анонсировали выход последнего сезона
Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя, попросил фанатов подождать ещё совсем чуть-чуть.
Фото © "Кинопоиск"
Седьмой, последний, сезон популярного сериала "Сваты" выйдет на телеэкраны уже в ноябре 2021 года. Об этом рассказала актриса Инна Королёва, которая сыграла в семейной комедии дочь Будько Машу Ковалёву, в инстаграм-сториз.
Радостную для фанатов сериала новость подтвердил и актёр Николай Добрынин, исполнивший в нём роль Митяя.
"Потерпите, мои дорогие! Уже в этом месяце. Я знаю, как долго вы этого ждали", — сообщил он в своём инстаграме.
Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину, рассказала, как продвигались съёмки последних серий седьмого сезона "Сватов". Также стало известно, какой герой появится в новом сезоне.
Комментариев: 0