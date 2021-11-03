Появились первые фото с места крушения Ан-12 в Иркутской области
Самолёт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и перевозил хозтовары.
В Сети появились первые фотографии с места крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Кадры опубликовала пресс-служба правительства региона.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Самолёт принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находились семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождавших. Лайнер перевозил хозтовары.
Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала.
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