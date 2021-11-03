Бывший вратарь сборной СССР призвал тренеров "Спартака" довериться Селихову

"Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи. А Селихов это всё делает правильно", — отметил Кавазашвили.