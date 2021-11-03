Бывший вратарь сборной СССР призвал тренеров "Спартака" довериться Селихову
При этом он раскритиковал ещё одного голкипера столичного клуба — Александра Максименко.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Легендарный советский вратарь Анзор Кавазашвили в беседе с "Чемпионатом" призвал тренерский штаб "Спартака" довериться Александру Селихову и сделать его первым голкипером команды.
"Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи. А Селихов это всё делает правильно", — отметил Кавазашвили.
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Он также заметил, что у Максименко есть все необходимые данные, однако "нет вратарского таланта" и действует напряжённо на выходах.
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