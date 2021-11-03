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На Кубани вводят систему QR-кодов для кафе и ресторанов

Запрет на проведение всех массовых мероприятий в регионе продлён до 14 ноября.

3 ноября, 13:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября вводят систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Ранее такая мера была принята только в курортных городах региона.

"С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала "Госуслуги" о вакцинации от CoViD-19 или перенесённом заболевании", — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

Кроме того, QR-код или справка о вакцинации потребуется в городах-курортах для посещения торговых развлекательных комплексов. Подойдёт и справка о медотводе.

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Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлён до 14 ноября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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